В Новосибирске мужчину унесло течением реки: спасатели его не нашли

26 Июль 2020 2020-07-26T10:50:37+03:00

Об этом сообщили в МАСС

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Ночью в воскресенье, 26 июля, ЧП произошло на лодочной станции, расположенной на улице 2-ая Обская в Октябрьском районе Новосибирске: там, человек, находящийся в воде, попал в беду.

- Все произошло в первом часу ночи, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Мужчину понесло течением реки.

На место прибыли спасатели, начались поиски. Но, увы, безрезультатно:

- Обнаружить мужчину не удалось, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Спасатели напоминают: на воде нужно быть крайне осторожным, ни в конем случае не идти купаться в состоянии алкогольного опьянения. Если же кто-то на ваших глазах попал в беду, звонить по тел. 112, (383) 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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