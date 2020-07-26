В Новосибирске мужчину унесло течением реки: спасатели его не нашли
Ночью в воскресенье, 26 июля, ЧП произошло на лодочной станции, расположенной на улице 2-ая Обская в Октябрьском районе Новосибирске: там, человек, находящийся в воде, попал в беду.
- Все произошло в первом часу ночи, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Мужчину понесло течением реки.
На место прибыли спасатели, начались поиски. Но, увы, безрезультатно:
- Обнаружить мужчину не удалось, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе.
Спасатели напоминают: на воде нужно быть крайне осторожным, ни в конем случае не идти купаться в состоянии алкогольного опьянения. Если же кто-то на ваших глазах попал в беду, звонить по тел. 112, (383) 231-06-49.
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ИСТОЧНИК KP.RU