«Это кошмар»: сибирячке сожгли зону бикини во время лазерной эпиляции

26 Июль 2020 2020-07-26T07:38:14+03:00

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Сибирячка обратилась в клинику, чтобы сделать эпиляцию лазером: девушка хотела привести в порядок зону бикини и подмышки. Чем это закончилось, она рассказала на сайте flamp.ru.

- Я очень долго думала писать отзыв или не писать, потому, что фото устрашающие это раз. Во-вторых, это моя зона бикини, и мне не хотелось показывать этот кошмар, - призналась девушка. - Фото выкладываю уже с зажившими ранками и темными пятнами - это ожоги после оказанной процедуры удаление волос лазером.

Как объяснила сибирячка, это была вторая процедура в зоне бикини:

Сибирячка получила глубокие ожоги. Фото: flamp.ru

- На втрой раз мастер «доделывала», видимо, по тем же местам и взяла очень обширную зону и глубоко - наверное, чтобы увеличить счёт. Сейчас вспоминаю, что мне было реально больно от каждой вспышки, но мастер сказала терпеть. Вот я и потерпела, - говорит девушка.

В итоге после процедуры, на которую девушка потратила 30 тысяч рублей, она вышла с ожогами. И деньги ей никто не вернул.

Юристы советуют в этой ситуации все-таки добиваться компенспции:

- Если услуга оказана некачественно, то следует писать претензию в клинику. Если они не возвращают деньги, то обращаться в суд, - пояснили юрист Инесса Рябинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU