В Новосибирске трамвай сбил пешехода: мужчина погиб
В субботу, 25 июля, страшная авария произошла в Ленинском районе: там около десяти часов вечера трамвай, которым управлял 26-летний водитель, сбил пешехода.
- ДТП произошло возле дома №131 на улице Связистов, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - На место прибыли сотрудники полиции и врачи «Скорой помощи», которые погрузили его в машине.
Увы, спасти пострадавшего не удалось: он умер по дороге в больницу.
- На вид погибшему около 40 лет, его личность устанавливается, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
В Новосибирске трамвай сбил пешехода.
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ИСТОЧНИК KP.RU