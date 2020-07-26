В Новосибирске трамвай сбил пешехода: мужчина погиб

26 Июль 2020 2020-07-26T06:39:37+03:00

Пешеход погиб в Ленинском районе. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

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В субботу, 25 июля, страшная авария произошла в Ленинском районе: там около десяти часов вечера трамвай, которым управлял 26-летний водитель, сбил пешехода.

- ДТП произошло возле дома №131 на улице Связистов, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - На место прибыли сотрудники полиции и врачи «Скорой помощи», которые погрузили его в машине.

Увы, спасти пострадавшего не удалось: он умер по дороге в больницу.

- На вид погибшему около 40 лет, его личность устанавливается, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

В Новосибирске трамвай сбил пешехода.

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