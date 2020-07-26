Погода в Новосибирске на 26 июля 2020 года: синоптики предупредили, когда начнется гроза

26 Июль 2020 2020-07-26T05:23:02+03:00

Погода в Новосибирске будет дождливой. Фото: Даба ДАБАЕВ

Объясняем, какой будет погода на 26 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске на 26 июля 2020 года, увы, не порадует горожан: по крайней мере, так обещают синоптики.

- Днем в области воздух прогреется до влюс 20 - плюс 25 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 21 - плюс 23 градусов), ночью похолодает до плюс 9 - плюс 14 градусов (в Новосибирске - до плюс 11 - плюс 13 градусов), - соообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

И хотя на улице будет довольно тепло, погулять особо не получится: метеорологи прогнозируют непогоду:

- Ожидаются дожди, грозы, утром возможны небольшие туманы, - продолжают в новосибирском гидрометцентре. - Ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Так что если вы соберетесь выйти на улицу, не забудьте взять с собой зонтики.

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ИСТОЧНИК KP.RU