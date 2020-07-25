2020-07-25T18:35:30+03:00
Общество

«Я видел смерть»: новосибирский тренер, переболевший коронавирусом, похудел на 10 килограммов

Сейчас он идет на поправку, но с тех пор его взгляд на жизнь поменялся
Надежда РЫЖКИНА
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Родственники и друзья поддерживали Александра во время болезни. Фото: Владислав МосквинРодственники и друзья поддерживали Александра во время болезни. Фото: Владислав Москвин
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Александр Шереметьев — новосибирский тренер по боксу, под началом которого выросло много спортсменов. 26 июня сибиряку стало плохо: начались боли в голове, одышка, чувствовалась сдавленность в груди.

Александр 27 июня вызвал скорую, в больнице прошёл тест на коронавирус — результат отрицательный. На следующие сутки у Александра обнаружилась нехватка кислорода в крови: его перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ.

Постепенно тренер почувствовал улучшение в своем состоянии: он стал ощущать запахи. Но удар был нанесен по моральному состоянию.

— Я видел смерть. Медсестры и врачи боролись за каждого. Они присаживались лишь минут на пять, а остальные три часа и 55 минут были на ногах. Я видел, как им тяжело чисто физически — в защитных непроницаемых костюмах, постоянно находиться возле тяжелых больных, делать инъекции, процедуры... Героические люди! — рассказал Александр Шереметьев изданию «Сибкрай».

Благодаря помощи врачей Александр преодолел напасть. Сейчас он уже выписан из госпиталя. Он похудел на десять килограммов, пострадали легкие и некоторые органы. Но тренер воодушевленно рассказывает о героизме врачей и обещает отблагодарить их.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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