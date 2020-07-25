2020-07-25T18:14:53+03:00
Дом. Семья

Лосей из зоопарка впервые выпустили на природу: только посмотрите на их реакцию

Сейчас они осваиваются на новом месте
Надежда РЫЖКИНА
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Лоси осваиваются в дикой природе. Фото: стоп-кадрЛоси осваиваются в дикой природе. Фото: стоп-кадр
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Из Новосибирского зоопарка в Сузунский заказник выпустили двух лосей. Годовалые самцы родились в вольерах, а 24 июля первый раз вышли в дикую природу.

— В наш зоопарк люди постоянно приносили лосят, подобранных в лесу или на дорогах. Мы выкармливали их и понимали, что многих можно вернуть в природу. И некоторых выпускали, получая соответствующее разрешение. Затем зоопарк выступил с инициативой создания программы интродукции лосей. Летом 2019 годы мы впервые выпустили в природу лося, рожденного в Новосибирском зоопарке. И вот сейчас — второй раз, — рассказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

За животными еще будут присматривать охотоведы. и подкармливать в случае чего. Фото: стоп-кадр

За животными еще будут присматривать охотоведы. и подкармливать в случае чего. Фото: стоп-кадр

Хотя лоси — большие и сильные животные, им надо было дать время привыкнуть к клеткам, а потом и к лесу. Они хорошо перенесли дорогу, не нервничали. В лесу для них выбрали замечательное место с речкой, солнцем и лосиной тропой, где есть много корма.

— В этот раз мы решили сначала дать лосям привыкнуть к месту, а потом уже выпускать их в большой мир. В лесу для них тоже сделали вольер, подготовили корм. За ними будут присматривать охотоведы, а после выпуска из вольера — подкармливать, если будет нужно, — рассказывает заведующий сектором копытных Александр Филиппов.

Лосей выпускают в дикую природу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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