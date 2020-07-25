«Что они не поделили?»: водители двух иномарок подрались у больницы

25 Июль 2020 2020-07-25T16:39:45+03:00

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В Советском районе Новосибирска не поделили что-то между собой два водителя да так, что их ссора переросла в драку. Их снял на камеру очевидец на улице Пирогова, наложив на видеоролик озвучку из видеоигр.

— Вчера на повороте к медцентру повздорили водители фургона «Lada Largus» и седана «Toyota Platz». Они что-то не поделили еще при движении, однако разборки начались именно у клиники. Из «Тойоты», в которой остался сидеть пассажир, вышел мужчина, который что-то начал выговаривать сидящему за рулем «Лады», ну а затем и началась потасовка, — рассказал читатель группы «АСТ-54».

После нескольких ударов водитель Тойоты сел обратно в свой автомобиль, но под конец не удержался и бросил в оппонента пластиковой бутылкой.

Подписчики группы решение разногласий дракой не оценили.

— Детский сад, а не драка!

— Озвучка больше приколола.

— Ну кто так его бить учил-то? — написали они в комментариях.

Драка на Пирогова.

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ИСТОЧНИК KP.RU