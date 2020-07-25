«Чуть не раздробило палец»: рука сибирячки застряла в блендере

25 Июль 2020 2020-07-25T15:34:01+03:00

Палец прижало ножом к механизму, сама женщина не смогла его вытащить. Фото: стоп-кадр.

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28-летняя сибирячка, готовя на кухне, чуть не лишилась пальца. Ее рука попала в работающий блендер, палец поранило ножом и прижало к корпусу механизма. Вытащить его сама женщина не смогла. На помощь пришли спасатели.

— 24 июля в 15:12 оперативному дежурному поступил звонок, что жительница дома на улице Фасадная поранила указательный палец левой руки при работе с блендером. На место выехали спасатели МАСС. Они осмотрели блендер, с помощью дрели с насадкой отпилили часть ножа и освободили палец, — рассказали спасатели МАСС.

Женщину передали бригаде «скорой помощи» для дальнейшего осмотра руки. Медики обработали рану, к счастью, травма оказалась незначительной.

Извлечение пальца руки из ножа блендера.Вчера днём в 15:12 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на ул. Фасадная в Ленинском районе города у женщины, при работе с блендером, указательный палец левой руки поранило ножом и прижало к корпусу механизма. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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