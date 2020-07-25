«Не надо лазать так высоко»: спасатели сняли с дерева 9-летнего мальчика

25 Июль 2020 2020-07-25T15:09:43+03:00

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В Ленинском районе Новосибирска спасатели сняли с дерева 9-летнего мальчика. Ребенок гулял во дворе с друзьями, залез на высокий ствол, но спуститься сам не смог. Произошло это днем в пятницу, 24 июля.

— В 15:51 спасатели МАСС выехали на улицу Янтарная. Высота, на которой находился ребенок, была около 4 метров. Ствол имел много крупных веток, и до приезда спасателей мальчик мог спокойно продержаться на дереве. Спасатели приставили к дереву лестницу и спустили ребенка вниз, — сообщили спасатели МАСС.

Позже спасатели объяснили мальчику и его друзьям, что так высоко забираться не надо. Медицинская помощь ребенку не понадобилась. Спасатели напомнили родителям, что лазать по деревьям, гаражам, трансформаторным будкам для детей опасно.

Ребёнок на дереве, оказание помощи.Вчера днём в 15:51 спасатели МАСС выехали на ул. Янтарная в Ленинский район города, где во дворе дома забрался на дерево ребёнок 2011 г.р. и не смог спуститься самостоятельно обратно. Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу. К счастью, высота, на которой находился ребёнок была около 4 метров, ствол имел много крупных веток, и до приезда спасателей он мог спокойно продержаться на дереве. Спасатели приставили к дереву лестницу и спустили ребёнка вниз. С ним и его друзьями была проведена профилактическая беседа. Медицинская помощь мальчику не понадобилась. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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