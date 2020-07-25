«Стоим несколько часов»: в новосибирский гипермаркет выстроилась огромная очередь

25 Июль 2020 2020-07-25T15:15:48+03:00

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В субботу, 25 июля, жители Новосибирска выстроились в огромную очередь возле входа в магазин «Икеа». Об этом рассказала читательница КП-Новосибирск.

— Очередь в три километра. Вся парковка забита желающими попасть в «Икею». Люди стоят по несколько часов. В магазин запускают около 100 человек в час, остальные ждут. Я конечно развернулась и решила всех обмануть — заказ оформить на сайте и приехать забрать. Но не вышло. На сайте написано, что онлайн-заказы не работают до 29 июля. Искусственно, что ли, создают ажиотаж? — возмущается читательница КП-Новосибирск.

Фото: предоставлено героиней публикации

На сайте «Икеа» сказано, что в магазине может присутствовать одновременно ограниченное число человек и должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра. При этом компания не учла, какая ситуация сложится на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU