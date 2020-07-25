Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет похолодание

25 Июль 2020 2020-07-25T12:35:07+03:00

Похолодание придет уже на выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температура по ночам не будет подниматься выше +11 градусов

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Западно-Сибирский гидрометцентр передает предупреждение: в ближайшие два дня в Новосибирске будет резкое похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов. Вот предварительный прогноз синоптиков на воскресенье и понедельник.

— Ночью 26 и 27 июля в Новосибирске температура воздуха будет составлять +11-13 градусов. Днем воздух прогреется до +20-21 градуса. Местами будет небольшой дождь, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

Несмотря на прохладу и дождь, увеличивается риск бытовых пожаров, предупреждает ГУ МЧС по Новосибирской области. Специалисты призывают жителей к максимальной осторожности при использовании печей, газового отопления и электрооборудования.

Напомним, 25 июля погода была прохладной и дождливой с утра: ночью температура воздуха составляла +13-15 градусов, днем +21-23 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU