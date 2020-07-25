2020-07-25T11:47:00+03:00
Общество

Новосибирская школьница получила благодарность от главы СКР Александра Бастрыкина

В новосибирском Следственном управлении прошло торжественное собрание, руководитель наградил лучших сотрудников
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В День следствия новосибирска школьница получила благодарность.В День следствия новосибирска школьница получила благодарность.
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В честь Дня сотрудника следствия в новосибирском управлении СКР прошло собрание. Учитывая, что пандемия коронавируса еще не закончилась, некоторые участники присутствовали «виртуально». Это ветераны следствия, которые прислали свои видеообращения.

А некоторые из тех, что присутствовали лично, получили благодарственные письма и медали. Причем, не только сотрудники.

Руководитель управления Андрей Лелеко от имени председателя СКР Александра Бастрыкина объявил благодарность школьнице Полине Леденевой. Девочка прославилась тем, что благодаря ей удалось сохранить человеческую жизнь. Еще в 2018 году в Искитимском районе она вовремя заметила пожар в соседнем доме и предотвратила гибель хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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