Еще 101 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 8,5 тысяч человек

25 Июль 2020 2020-07-25T08:54:44+03:00

Коронавирусом заболели еще 101 человек, а выздоровели 112. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В субботу, 25 июля, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 101 заболевшем коронавирусом за сутки. Однако выздоровело больше: из больниц выписали 112 пациентов.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 8717 человек, из них — 521 ребенок. 6727 пациентов выздоровели. Скончались всего 196 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 81 человека, к аппаратам ИВЛ подключен 20 пациент, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в детской больнице №3 находятся 59 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе те, у которых диагноз подтвердился.

В больницах Новосибирска также лежат 1606 взрослых пациентов с подтвержденным диагнозом, среди этого числа и те, у кого болезнь только подозревают.

Всего в Новосибирской области сделали 296 658 тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU