В Новосибирске от коронавируса умерли еще шесть человек: что о них известно
В субботу, 25 июля, региональный оперштаб сообщил о том, что еще шестеро пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. В основном это пожилые люди.
— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 85 лет, 94 года и женщины, в возрасте 62 года, 68 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 196 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
В реанимации находятся 81 человек, подключены к аппарату ИВЛ еще 20.
Всего с начала пандемии инфекцию диагностировали у 8717 человек, в том числе у 521 ребенка. Выздоровели 6727 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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