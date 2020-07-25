В Новосибирске из окна выпал человек и погиб: об этом сообщают очевидцы

Мужчину нашли под окнами, он погиб, сообщают очевидцы. Фото" Инцидент Новосибирск"

В субботу, 25 июля, в Октябрьском районе погиб мужчина. Очевидцы заметили, как он выпал из с пятого этажа дома № 66 по улице Никитина и упал на газон под окнами. На вид ему было примерно 45-50 лет, сообщают свидетели. На место выехала полиция.

— Погиб! Полиция при мне накрывало тело, — сообщил очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».

Следственный комитет НСО организовал проверку.

— По факту падения 60-летнего мужчины с пятого этажа многоэтажного дома по улице Никитина следователи СКР проводят доследственную проверку. Провели осмотр места происшествия, назначили все необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин.

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