Погода в Новосибирске на 25 июля 2020 года: достаем ветровки

25 Июль 2020 2020-07-25T05:24:10+03:00

В Новосибирске весь день будет идти дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 25 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 25 июля 2020 года: синоптики обещают прохладный день с дождями.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +21-23 градуса, ночью — +13-15 градусов. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +21-26 градусов. Ночью и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16.

Прогноз «Яндекса» обещает утром +15 градусов, днем +16, вечером столбик термометра поднимется до +19 градусов. Пасмурно, небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU