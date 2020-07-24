«Они у меня остались!»: парень сделал липосакцию груди, но что-то пошло не так

24 Июль 2020 2020-07-24T19:14:53+03:00

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Новосибирец обратился в клинику пластической хирургии с необычной просьбой: ему нужно было сделать липосакцию груди. О своей истории он рассказал на сайте flamp.ru:

- Большие для мужчины груди у меня с самого детства. Честно, я был настолько рад тому, что меня избавят от этого, - рассказал сибиряк в своем посте. - И сумма, которую они запросили, была приемлемая - около 38 тысяч рублей.

Парень согласился на операцию, но потом об этом пожалел:

- Врач все красиво мне рассказала, спросила прям перед операцией, как бы мне хотелось, чтобы было после ее окончания, - продолжает сибиряк. - Врач сказала, не волнуйся, все будет сделано. Но в итоге после операции ничего не изменилось: большие груди как были они у меня, так и остались Получается, я заплатил тупо за наркоз, поспал у них одну ночь, и все.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Нужно, чтобы осмотрел другой врач»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина:

- В первую очередь, пациенту нужно обратиться к другому врачу, чтобы он осмотрел и объяснил, все ли верно сделал хирург. Если были допущены нарушения, то пациент имеет право писать претензию в клинику и требовать компенсацию, а потом, в случае необходимости, обращаться в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU