«Ушел от семьи, не берет трубку»: в Новосибирске ищут бородача в камуфляжной футболке

24 Июль 2020 2020-07-24T17:03:23+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 35-летнего Стерлева Евгения Григорьевича. Сибиряк уехал 12 июля из поселка Краснозерское, не предупредив родных. С тех пор о нем ничего неизвестно

— Родственники мужчины из Краснозерского района про нас не знали — заявку подали его родные из Ставропольского края. Мужчина ушел из дома, собрав минимум вещей и не объяснив родным, куда идет. Ранее он не пропадал, если уезжал, всегда был на связи с семьей. Сейчас не отвечает на звонки, не выходит в соцсети. У него есть проблемы со здоровьем, поэтому близкие беспокоятся, как он может себя чувствовать. Мы работаем вместе с полицией, проверяем свидетельства, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

У пропавшего рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза и темно-русые короткие волосы. Был одет в камуфляжную футболку, серые с крупным рисунком шорты до колен, темно-синие сланцы и сине-белую клетчатую кепку.

Мужчина носит бороду. С собой он захватил сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU