«Его увезли в больницу»: в аварии в Новосибирске пострадал ребенок
В пятницу, 24 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. У дома по улице Троллейная, 142А столкнулись две машины: «Nissan Juke» и «Honda Torneo».
— Удар пришелся «Хонде» в правую сторону, у «Ниссана» повредилась передняя часть, сработали подушки безопасности, — сообщили в группе «АСТ-54».
Остальные подробности выясняют ГИБДД.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В ГИБДД по городу КП-Новосибирск прокомментировали аварию.
— Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД. Пострадал ребенок, на вид ему около 9 лет. Ему была оказана первая медицинская помочь, после чего ребенка госпитализировали. Травмы уточняются, — сообщила КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.
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ИСТОЧНИК KP.RU