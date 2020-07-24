«Испугалась, что родители накажут»: под Новосибирском девочка на мопеде сбила 3-летнего мальчика и сбежала

24 Июль 2020 2020-07-24T14:09:52+03:00

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В городе Обь 12-летняя девочка сбила маленького мальчика, пока каталась на мопеде. Произошло это вечером 23 июля.

— В 18.30 девочка 2008 года рождения на мопеде «Регилмото Пилот 110 СА» двигалась по тротуару улицы Вокзальной. Напротив дома № 220 она наехала на 3-х летнего мальчика, который получил травмы, — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства рассказали, что малыш отделался царапиной. А вот девочка сильно испугалась, когда наехала на ребенка.

— Девчонки катались возле частного дома, одна из них немножко задела мальчика мопедом, но они все перепугались, бросили мопед и убежали. Девочек уже наругали родители, дальше этот вопрос будет рассматриваться подразделением по делам несовершеннолетних. Мальчика осмотрели врачи и отпустили домой, у него небольшая царапина на лбу, — рассказала КП-Новосибирск инспектор службы пропаганды ГИБДД Новосибирской области Инна Якобчук.

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