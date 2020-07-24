2020-07-24T13:12:09+03:00
Общество

Все лицо в крови: сибиряка сбила машина, когда он был на пробежке

Водитель сразу же уехал, его ищет ГИБДД
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Сибиряка сбила машина в Бердске. Фото: предоставлено героем публикацииСибиряка сбила машина в Бердске. Фото: предоставлено героем публикации
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Жителя Бердска Николая сбила машина, пока он был на пробежке возле автодороги. Об этом сибиряк рассказал КП-Новосибирск. По словам мужчины, он бежал по обочине абсолютно пустой дороги, как вдруг почувствовал удар сзади.

— Случилось все вчера вечером, 23 июля, на обычной объездной дороге с плохим асфальтом, слева пансионат ветеранов труда им. Калинина, справа - заброшенный Речкуновский санаторий. Меня внезапно что-то сбило сзади, так, что очки упали. Пока поднимался, машина уже уехала далеко, запомнил только ее цвет — песочный и кузов, возможно, это универсал или джип. Свидетелей не было, увы. Камер там тоже нет, — рассказал Николай КП-Новосибирск.

У Николая были множественные травмы лица и тела. Фото: предоставлено героем публикации

У Николая были множественные травмы лица и тела. Фото: предоставлено героем публикации

Мужчину увезли на «скорой помощи». Переломы и сотрясения он не получил, но травмировал почти все тело. У него ушибы и ссадины на лице, руках, плечах и ногах.

На место происшествия выехали ГИБДД. Теперь виновника ДТП разыскивают.

— 23 июля 2020 в 18:35 по улице Новый поселок двигался автомобиль. Напротив дома № 2/1 он наехал на пешехода, 44-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении. Мужчина получил травмы, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по области.

Место, где все произошло. Фото: предоставлено героем публикации

Место, где все произошло. Фото: предоставлено героем публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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