2020-07-24T12:41:27+03:00
Экономика

Самой популярной датой среди заемщиков является 15 число

ВТБ предлагает выбрать удобную дату погашения ежемесячных платежей по новым кредитам наличными. Сегодня каждый второй клиент воспользовался данной возможностью в офисе ВТБ. По данным банка, большинство заемщиков предпочитают погашать кредиты 15 числа
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

При оформлении кредита наличными в офисе ВТБ клиент может самостоятельно выбрать наиболее подходящую дату внесения ежемесячных платежей по кредиту наличными или программе «Рефинансирование». Ранее датой будущих платежей всегда назначалась дата оформления кредита, что не всегда было удобно.

Сегодня наиболее популярной датой среди заемщиков является 15 число, его выбрали максимальное число клиентов, которые воспользовались данной возможностью. Следом идут 20, 25 и 10 числа месяца соответственно.

– При оформлении кредита наличными клиенты сами решают, в какой день вносить ежемесячные платежи по договору. Наш сервис позволяет выбрать именно ту дату, которая удобна заемщику. При этом мы видим, что наиболее комфортным периодом для внесения платежей по кредиту является первая декада месяца. Поскольку клиент уже получил заработную плату и ему проще планировать свой бюджет на месяц, – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительские кредиты» банка ВТБ. – Спустя два месяца после запуска, мы видим насколько востребован выбор даты – им уже воспользовались более 55% наших клиентов. Мы стремимся предложить максимально удобные и выгодные сервисы, что является основой стратегии банка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирский округ Росгвардии возглавил новый командующий
Все лицо в крови: сибиряка сбила машина, когда он был на пробежке
Самой популярной датой среди заемщиков является 15 число
Женщине жгли волосы, но она молчала и терпела
«Перья пришлось срезать»: новосибирские волонтеры спасли птицу, застрявшую в гудроне
За информацию об особенном мальчике, пропавшем в Новосибирске, объявили вознаграждение
Под Новосибирском власти продали остров за 10 миллионов рублей: суд признал сделку незаконной
«У вас голова горит»: сибирячка с дымящимися волосами перепугала охрану салона красоты
Первых трансгенных мышей показали журналистам: на них испытают вакцину от коронавируса
В Новосибирске завершены поиски 17-летней девочки, сбежавшей из дома с парнем
Под Новосибирском на глазах отдыхающих утонул 28-летний парень: его тело не нашли
«Это были ее первые роды»: в новосибирском зоопарке лама отказалась кормить дочку
Выставка «40 лет московской Олимпиаде» в Новосибирске: что покажут сибирякам
В Новосибирске школьница покончила с собой на глазах у отца: стали известны причины трагедии
В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 105 человек: выздоровело больше
В Новосибирской области от коронавируса скончались шесть человек: что о них известно
Что происходит с коронавирусом в Новосибирске: тяжелых пациентов становится меньше
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
Новосибирские спасатели обнаружили маму с 9-летним сыном в Оби
«Покажи малышку»: сибирячка сняла трогательное видео, как зеленая мартышка прячет новорожденного детеныша
Новосибирец на улице отобрал велосипед у подростка и уехал на нем
Погода в Новосибирске на 24 июля 2020 года: синоптики рассказали, когда снова потеплеет
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Вы все рабы, одна я красивая»: сибирячка устроила в троллейбусе скандал из-за маски
«Не взял денег, пошел на трассу»: в Новосибирске ищут 72-летнего красноярца в зеленой ветровке