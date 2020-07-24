Сибирский округ Росгвардии возглавил новый командующий

24 Июль 2020 2020-07-24T13:32:54+03:00

Им стал генерал-лейтенант Николай Марков

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В пятницу, 24 июля, в Новосибирске представили нового командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ. Им стал 53-летний генерал-лейтенант Николай Марков. Он сменил на этой должности генерал-полковника Виктора Стригунова, первого заместителя директора Росгвардии.

— Генерал-полковник Виктор Стригунов представил военным и сотрудникам Росгвардии нового командующего генерал-лейтенанта Николая Маркова и вручил ему личный штандарт, — сообщили в пресс-центре федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В церемонии участвовали также губернатор области Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и ветераны.

Николай Марков родился в 1967 году в Одесской области СССР. С 1988 года начал военную карьеру в Новосибирске. Воинское звание «генерал-лейтенант» ему было присвоено 12 декабря 2018. За службу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и наградным оружием – пистолет Макарова.

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