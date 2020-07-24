2020-07-24T11:50:27+03:00
Происшествия

Женщине жгли волосы, но она молчала и терпела

И даже когда в помещение вошли бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, она не попросила у них помощи
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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Пожарная сигнализация в пос. Краснообск сработала 23 июля в 13:42. Бойцы группы быстрого реагирования, прибывшие на вызов, не сразу поняли, что происходит – молодая женщина сидела в кресле, её распущенные волосы были зажаты раскаленными щипцами и дымились, помещении пропиталось специфичным запахом. Ситуация могла быть расценена как экзекуция, если бы всё это происходило не в салоне красоты.

Хозяйка салона пояснила, что делает клиентке процедуру по уходу – кератиновое выпрямление волос горячим способом.

То, что гвардейцы приняли за дым, было паром от специального разглаживающего волосы утюжка. Он и вызвал срабатывание охранно-пожарной сигнализации, для восстановления которой пришлось проветривать помещение.

Отработав вызов, старший экипажа ГБР доложил о ситуации и принятых им мерах в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, после чего в журнале оперативного дежурного появилась запись о сжигании волос неизвестной женщины.

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