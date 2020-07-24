«Перья пришлось срезать»: новосибирские волонтеры спасли птицу, застрявшую в гудроне
На дамбе ОбьГэса новосибирец случайно обнаружил чернозобика, попавшего в беду. Птица застряла в гудроне, она была вся перепачкана и не могла летать от того, что перья слиплись.
Волонтеры очистили перья птицы, кое-какие пришлось срезать. Фото: ЦРДЖ
— Он ее подобрал и сразу позвонил нам. Мы оперативно связались с волонтером в Академгородке. Ей птицу привезли, и через полчаса уже она была отмыта, испорченные перья срезаны, лапки освобождены. И она начала бегать и кушать, — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диким животным Алиса Богомолова.
Пострадавшую птичку разместили в ванной, там ей постелили одеяло. На видео, которое сняла волонтер, видно, что на перышках чернозобика не осталось и следа от гудрона. Птицы выпустят на свободу после линьки, осенью.
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