«Перья пришлось срезать»: новосибирские волонтеры спасли птицу, застрявшую в гудроне

24 Июль 2020 2020-07-24T11:37:00+03:00

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На дамбе ОбьГэса новосибирец случайно обнаружил чернозобика, попавшего в беду. Птица застряла в гудроне, она была вся перепачкана и не могла летать от того, что перья слиплись.

Волонтеры очистили перья птицы, кое-какие пришлось срезать. Фото: ЦРДЖ

— Он ее подобрал и сразу позвонил нам. Мы оперативно связались с волонтером в Академгородке. Ей птицу привезли, и через полчаса уже она была отмыта, испорченные перья срезаны, лапки освобождены. И она начала бегать и кушать, — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диким животным Алиса Богомолова.

Пострадавшую птичку разместили в ванной, там ей постелили одеяло. На видео, которое сняла волонтер, видно, что на перышках чернозобика не осталось и следа от гудрона. Птицы выпустят на свободу после линьки, осенью.

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