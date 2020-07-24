«У вас голова горит»: сибирячка с дымящимися волосами перепугала охрану салона красоты

24 Июль 2020 2020-07-24T10:42:40+03:00

Девушке делали модную процедуру по уходу за волосами, когда сработала пожарная сигнализация

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В салоне красоты в Краснообске, что под Новосибирском, сработала пожарная сигнализация. Туда приехала группа быстрого реагирования Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ», чтобы оказать помощь сотрудникам салона и клиентам.

Однако, охранники были очень удивлены, тому что они увидели в салоне, когда приехали. Они не сразу поняли, что происходит.

— Молодая женщина сидела в кресле, ее распущенные волосы были зажаты раскаленными щипцами и дымились, помещении пропиталось специфичным запахом. Это было похоже на экзекуцию. Хозяйка студии пояснила, что делает клиентке процедуру по уходу — кератиновое выпрямление волос горячим способом, — рассказали в Агентстве Безопасности.

Оказывается, то, что охранники приняли за дым, было паром от специального разглаживающего волосы утюжка. Он и вызвал срабатывание пожарной сигнализации. Чтобы успокоить датчик, пришлось хорошенько проветрить студию.

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