«Это были ее первые роды»: в новосибирском зоопарке лама отказалась кормить дочку
В Новосибирске сотрудники зоопарка выхаживают маленькую ламу. Малышке всего месяц. После того, как девочка появилась на свет, мама почему-то отказалась ее кормить.
— У самки это были первые роды. Она сама здорова и детеныш тоже. Малышку кормят коровьим молоком из детской бутылочки с соской. Она хорошо прибавляет в весе и развивается по возрасту, — рассказали в зоопарке.
Интересно, что у маленькой ламы в няньках — мужчина. Но для нее это не имеет никакого значения.
Малышка сильно привязалась к людям, потому что находится на искусственном вскармливании. Но вскоре ее вернут к сородичам.
Лама питается коровьим молоком. Фото: Владимир Габов
Малышка похожа на свою маму. Она рыжая, а голова у девочки темная, почти черная, у нее длинные ноги, в общем, настоящая красотка.
Лама относится к семейству верблюдовых. Ламы живут высоко в Андах, где царствуют морозы с ветрами. Длинная густая шерсть пригодилась ламам и для жизни в новосибирском зоопарке. Здесь они живут с 1975 года.
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