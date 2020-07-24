«Это были ее первые роды»: в новосибирском зоопарке лама отказалась кормить дочку

24 Июль 2020 2020-07-24T08:32:47+03:00

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В Новосибирске сотрудники зоопарка выхаживают маленькую ламу. Малышке всего месяц. После того, как девочка появилась на свет, мама почему-то отказалась ее кормить.

— У самки это были первые роды. Она сама здорова и детеныш тоже. Малышку кормят коровьим молоком из детской бутылочки с соской. Она хорошо прибавляет в весе и развивается по возрасту, — рассказали в зоопарке.

Интересно, что у маленькой ламы в няньках — мужчина. Но для нее это не имеет никакого значения.

Малышка сильно привязалась к людям, потому что находится на искусственном вскармливании. Но вскоре ее вернут к сородичам.

Лама питается коровьим молоком. Фото: Владимир Габов

Малышка похожа на свою маму. Она рыжая, а голова у девочки темная, почти черная, у нее длинные ноги, в общем, настоящая красотка.

Лама относится к семейству верблюдовых. Ламы живут высоко в Андах, где царствуют морозы с ветрами. Длинная густая шерсть пригодилась ламам и для жизни в новосибирском зоопарке. Здесь они живут с 1975 года.

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