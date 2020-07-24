Выставка «40 лет московской Олимпиаде» в Новосибирске: что покажут сибирякам

24 Июль 2020 2020-07-24T07:46:48+03:00

Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов

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Уже на следующей неделе новосибирских любителей спорта ждет важное событие: в Музее олимпийской славы Новосибирской области откроется выставка «40 лет московской Олимпиаде». Она организована при содействии министерства физической культуры и спорта региона.

- В подготовку страны к Олимпиаде-80 сибиряки внесли значительный вклад, а легкоатлет Виктор Маркин буквально открыл новую страницу летописи новосибирского спорта: именно он первым принес в копилку нашей области золото летних Олимпийских игр, а его результат, показанный на московской арене, вот уже 40 лет остается рекордом России, - рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

На выставке сибиряки увидят документы и награды земляков, принимавших участие в строительстве олимпийских объектов, сувениры, одежду и канцелярию с олимпийской символикой. А отдельный раздел выставки будет посвящен олимпийскому чемпиону Виктору Маркину и его тренеру Александру Бухашееву.

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ИСТОЧНИК KP.RU