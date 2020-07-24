2020-07-24T05:47:23+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредиту наличными. Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежностии от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Минимальная ставкапо кредиту наличными при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья составляет 7,9% годовых в рублях. Такая же минимальная ставка действует по кредиту с целью «рефинансирование».

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей требуется предоставитьпаспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменениеразмера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн рублей. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогичнокак при подаче заявки на кредит наличными.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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