2020-07-24T04:00:19+03:00
Происшествия

Новосибирец на улице отобрал велосипед у подростка и уехал на нем

Мужчину нашли полицейские, мальчику вернули двухколесный транспорт
Александра Сударь
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Незнакомец отобрал у ребенка велосипед во время прогулки.Незнакомец отобрал у ребенка велосипед во время прогулки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинском районе Новосибирска 35-летний мужчина силой отобрал велосипед у подростка во время прогулки. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— 22 июля в полицию поступило сообщение о грабеже в Ленинском районе Новосибирска. Как выяснилось, около 11.20 на улице Филатова неизвестный мужчина отобрал у несовершеннолетнего велосипед и скрылся на нем с места преступления. Следственно-оперативная группа установила все обстоятельства преступления, — сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские узнали, что велосипед у подростка отобрал 35-летний мужчина, ранее он уже был судим за кражу.

Его задержали и доставили в дежурную часть. Велосипед был при нем, его изъяли и вернули подростку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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