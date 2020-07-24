Новосибирец на улице отобрал велосипед у подростка и уехал на нем
В Ленинском районе Новосибирска 35-летний мужчина силой отобрал велосипед у подростка во время прогулки. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— 22 июля в полицию поступило сообщение о грабеже в Ленинском районе Новосибирска. Как выяснилось, около 11.20 на улице Филатова неизвестный мужчина отобрал у несовершеннолетнего велосипед и скрылся на нем с места преступления. Следственно-оперативная группа установила все обстоятельства преступления, — сообщили в пресс-службе полиции.
Полицейские узнали, что велосипед у подростка отобрал 35-летний мужчина, ранее он уже был судим за кражу.
Его задержали и доставили в дежурную часть. Велосипед был при нем, его изъяли и вернули подростку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Проводится расследование.
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