Погода в Новосибирске на 24 июля 2020 года: синоптики рассказали, когда снова потеплеет
Погода в Новосибирске 24 июля 2020 года: ночи стали холодными, столбик термометра местами опустился до +7 градусов, ветер северный. Но днем будет тепло.
Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— К обеду столбик термометра поднимется до +25 градусов. Осадков не будет, день будет сопровождать переменная облачность, ветер подует с юго-востока, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Это прогноз погоды в Новосибирске. В области температура воздуха местами достигнет +27 градусов. Ветер также с юго-востока, местами порывы достигнут 14 метров в секунду, переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Местами туманы, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Прогноз «Яндекса» говорит о том, что утром лучше одеть теплее. Температура воздуха составит +11 градусов, днем +22 градусов, вечером +19 градусов. «Яндекс» обещает солнечную погоду.
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ИСТОЧНИК KP.RU