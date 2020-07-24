2020-07-24T03:00:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июля 2020 года: публикуем актуальные новости
Александра Сударь
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Коронавирусом заболели еще 110 человек.Коронавирусом заболели еще 110 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июля 2020 года: за последние сутки у 110 человек диагностировали коронавирус, а 108 пациентов выписали из больниц. Их анализы показали отрицательный результат на коронавирус.

В регионе зараженные коронавирусом есть по всей территории области, в каждом районе.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 832 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства

С начала эпидемии коронавирусом заболели 8 511 человек, выздоровели — 6 498 пациентов выздоровели, к сожалению, скончались 184 человека. В основном это пожилые люди.

По словам губернатора Новосибирской области Андрей Травникова до сентября не будут сняты очередные ограничительные меры. По-прежнему будут закрыты кинотеатры и отменены массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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