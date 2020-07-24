Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 июля 2020 года: за последние сутки у 110 человек диагностировали коронавирус, а 108 пациентов выписали из больниц. Их анализы показали отрицательный результат на коронавирус.
В регионе зараженные коронавирусом есть по всей территории области, в каждом районе.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 832 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства
С начала эпидемии коронавирусом заболели 8 511 человек, выздоровели — 6 498 пациентов выздоровели, к сожалению, скончались 184 человека. В основном это пожилые люди.
По словам губернатора Новосибирской области Андрей Травникова до сентября не будут сняты очередные ограничительные меры. По-прежнему будут закрыты кинотеатры и отменены массовые мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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