2020-07-23T19:01:24+03:00
Общество

«Не взял денег, пошел на трассу»: в Новосибирске ищут 72-летнего красноярца в зеленой ветровке

Мужчина мог ехать через Сибирь автостопом
Надежда РЫЖКИНА
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Пенсионер собрался в Свердловскую область к родственникам. Фото: "Лиза Алерт"Пенсионер собрался в Свердловскую область к родственникам. Фото: "Лиза Алерт"
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В Новосибирске волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут 72-летнего Бессонова Владимира Михайловича. Пенсионер уехал из поселка Таежный в Красноярском крае в Свердловскую область. Но на чем он уехал и где находится сейчас, родные не знают.

— Этот мужчина передвигается по трассе из Красноярска до Свердловской области, у него там живут родственники. Мужчину последний раз видели возле трассы, скорее всего, он поехал автостопом, поскольку денег и телефон с собой не взял, только документы. Красноярских родственников он не предупредил о своей поездке, свердловских — тоже. Мы сделали репост ориентировки на все группы «Лиза Алерт» в регионах, по которым он может проезжать, — сообщила КП-Новосибирск региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Красноярского края Галина Филиппова.

Волонтер говорит, что у пропавшего нет никаких диагнозов, но, возможно, ему понадобится медицинская помощь.

Рост мужчины 165 сантиметров, полное телосложение, короткие седые волосы и карие глаза. Был одет в темно-зеленую ветровку, черные брюки и туфли. С собой зеленый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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