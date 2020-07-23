2020-07-23T17:27:20+03:00
Происшествия

«Дым видно даже из города»: под Новосибирском загорелась свалка

Никто из людей не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
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Пожар заметили очевидцы.Пожар заметили очевидцы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В четверг, 23 июля, под Новосибирском загорелась свалка. Столб черного дыма заметили очевидцы с разных районов Новосибирска. По их словам, пожар возник в поселке Двуречье рядом с производством по переработке шин.

Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Никто не пострадал.

— Сообщение о горении мусора поступило в пожарную охрану от очевидца около 20:00 в районе посёлка Двуречье. По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что на улице Юбилейная горят автомобильные покрышки. Угрозы перехода на жилые постройки или объекты инфраструктуры не было. В течение 13 минут горение было локализовано, ещё 6 минут (в 20:26) понадобилось на ликвидацию открытого горения на площади 80 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщил КП-Новосибирск замруководителя пресс-службы МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

Сейчас специалисты МЧС России проводят проливку, чтобы исключить повторное возгорание.

Пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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