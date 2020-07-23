2020-07-23T17:06:51+03:00
Общество

Караканскому бору присвоят статус природного парка

Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Татьяна СОЛОВОВА
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Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Ордынском районе и провел совещание. Фото: правительство Новосибирской области.Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Ордынском районе и провел совещание. Фото: правительство Новосибирской области.
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В четверг, 23 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Ордынском районе и на совещании озвучил важное решение: Караканскому бору присвоят статус природного парка.

- Ступая на путь создания особо охраняемой природной территории, за базовую категорию берём «природный парк», как минимум в границах, предложенных министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, с поручением – в кратчайшие сроки рассмотреть возможность расширения этих границ, без ущерба для проживающего населения и уже действующих лесопользователей на этой территории, - подчеркнул Андрей Травников. - Считаю, что даже при установлении особого режима доступа можно соблюсти интересы хозяйствующих субъектов – при условии, что они берут на себя обязательства по исполнению всех природоохранных норм, в том числе и по лесовосстановлению. Мы не собираемся расторгать договоры с добросовестными лесопользователями.

Отметил глава региона и еще один важный момент:

- Хотелось бы, чтобы туристический потенциал этой территории развивался, - обозначил одно из направлений развития территории губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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