2020-07-23T15:39:39+03:00
Общество

«Сели в самолет и всех покрыли матом»: суд оштрафовал двух сибиряков-дебоширов

Мужчины летели на отдых в Таиланд
Надежда РЫЖКИНА
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суд оштрафовал двух дебоширов на 30 тысяч рублей каждого.суд оштрафовал двух дебоширов на 30 тысяч рублей каждого.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Суд назначил штрафы двум сибирякам из города Обь, которые устроили дебош на борту самолета. Напомним, ЧП случилось в январе: пассажиры матерились на стюардесс и всех, кто летел вместе с ними.

— 22 января, находясь на борту самолета «Новосибирск-Бангкок», мужчины грубо нарушили общественный порядок, выражались грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа, игнорируя требования бортпроводников и пассажиров, — сообщили на сайте Обского городского суда.

В отношении сибиряков завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание за хулиганство на борту самолета — лишение свободы на срок до пяти лет. Но Обской городской суд 16 июля назначил мужчинам штраф — 30 тысяч рублей с каждого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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