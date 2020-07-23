«Сели в самолет и всех покрыли матом»: суд оштрафовал двух сибиряков-дебоширов
Суд назначил штрафы двум сибирякам из города Обь, которые устроили дебош на борту самолета. Напомним, ЧП случилось в январе: пассажиры матерились на стюардесс и всех, кто летел вместе с ними.
— 22 января, находясь на борту самолета «Новосибирск-Бангкок», мужчины грубо нарушили общественный порядок, выражались грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа, игнорируя требования бортпроводников и пассажиров, — сообщили на сайте Обского городского суда.
В отношении сибиряков завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание за хулиганство на борту самолета — лишение свободы на срок до пяти лет. Но Обской городской суд 16 июля назначил мужчинам штраф — 30 тысяч рублей с каждого.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU