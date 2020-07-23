«Встретил жену — и задача вмиг решилась»: старожил Академгородка рассказала о жизни Михаила Лаврентьева

23 Июль 2020 2020-07-23T15:22:42+03:00

Лаврентьев очень любил общаться с детьми, потому что знал, что они — наше будущее. Фото: Валерий ПАНОВ

В этом году будет юбилейная годовщина — 120 лет со дня рождения академика

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К 120-летию со дня рождения академика Михаила Лаврентьева о своих встречах с ним рассказала старожил Академгородка, писатель и журналист Замира Ибрагимова. Поколение Лаврентьева называет ученого просто и уважительно — Дед.

— Я была влюблена в Академгородок и в саму личность Деда. При каждом удобном случае моталась туда: записывала интервью с учеными, с Михаилом Алексеевичем. В преклонные годы он взялся за дело исторического смысла и масштаба. Они вместе с Соболевым и Христиановичем встречались на дачах под Москвой и думали, как поднимать страну в научно-техническом плане. А когда все определилось, переехали в новосибирский Волчий Лог, который потом переименовали в Золотую Долину, — рассказывает Замира Ибрагимова «Ведомостям законодательного собрания НСО».

Жену академика Вера Евгеньевну называют «первой леди Городка». С браке с ней Лаврентьев прожил 52 года. Не все жены с восторгом приняли решение ученых-мужей бросить комфортную столичную жизнь и обречь себя на тяготы жизни в Сибири. Но она поехала, приняв замысел мужа сердцем.

— Я спрашивала Веру Сергеевну: чем привлек ее Михаил Алексеевич? Она мне ответила: разве любовь объяснима? Сам Дед рассказывал, что как-то ждал будущую жену на трамвайной остановке у Рижского вокзала и вдруг решил задачу, над которой бился полтора года! Вот это состояние и есть любовь, — говорит Замира Ибрагимова.

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