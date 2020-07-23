2020-07-23T13:21:16+03:00
Общество

«Мне очень страшно»: квартиру сибирячки атаковали осы

Женщина ищет, как избавиться от незваных гостей
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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К сибирячке начали залетать осы в квартиру, хотя на окнах стоят москитные сетки.К сибирячке начали залетать осы в квартиру, хотя на окнах стоят москитные сетки.Фото: Архив "КП"
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Квартиру жительницы Бердска Ангелины атаковали осы. Женщина живет в высотке на пятом этаже, на окнах стоят москитные сетки, но насекомые все равно умудряются залетать к ней домой. Сибирячка подозревает, что осы завелись на балконе, но проверять не решается.

— Я очень боюсь ос. Такая напасть впервые случилась вчера, залетело ночью сразу пять штук. И сегодня я открыла балкон, чтобы проветрить — ещё одна залетела. Балкон я сразу захлопнула, — рассказала Ангелина КП-Новосибирск. — Я долго бы не стала мириться с таким соседством, вот ищу, как от них избавиться. Не хочется напольное покрытие снимать, но и с закрытым балконом жить до холодов не вариант.

Как можно вывести ос, КП-Новосибирск рассказала представитель аварийно-спасательной службы НСО Алена Манина.

— Здесь идет угроза жизни людей в виде укусов, поэтому по таким случаям можно позвонить оперативному дежурному спасательной службы. Мы выезжали буквально на прошлой неделе ликвидировать осиное гнездо в доме. Спасатели надевают защитные костюмы, проводят разведку, если гнездо обнаружено, его убирают в пакет и уносят из помещения, — рассказала КП-Новосибирск Алена Манина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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