2020-07-23T10:53:59+03:00
Общество

Бронирование почтовой ячейки стало доступным через приложение в Новосибирской области

Услуга будет интересна как частным лицам, так и организациям с филиальной сетью
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой МР Сибирь АО «Почта России».Фото предоставлено пресс-службой МР Сибирь АО «Почта России».
Изменить размер текста:

Бронировать абонементные ячейки в Новосибирской области стало быстрее и проще – достаточно иметь под рукой мобильный телефон, чтобы без очереди в любом удобном отделении получать простые мелкие пакеты, печатные издания, извещения и письма.

Услуга будет интересна организациям, имеющим несколько офисов и желающим упростить получение отправлений. Теперь потоки корреспонденции можно объединить или же разделить входящую почту, арендовав несколько абонементных ящиков.

Индивидуальная ячейка для физических лиц – это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок. Также она обеспечивает сохранность корреспонденции и периодики в случае невозможности использования почтового ящика в многоквартирном доме.

- Резервируются ячейки с помощью мобильного приложения Почты России в разделе «Абонементный ящик». Там следует выбрать удобное отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек. Стоимость рассчитывается автоматически в зависимости от периода абонирования. Физические лица могут оплатить услугу сразу на сайте, а юридические – через банк по сформированному платежному бланку. Клиенту останется только распечатать заявление, подписать его и передать в выбранное почтовое отделение. Либо сообщить оператору в почтовом отделении номеру заявки. После подписания документа клиент получит ключ от ячейки, - рассказали в АО «Почта России».

Найти наиболее удобное почтовое отделение можно на сайте www.abox.pochta.ru и в мобильном приложении.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы победили!»: двойняшки, которых хотела забрать мать-наркоманка, остались с приемной семьей
Новосибирцев могут посадить на 8 лет за то, что торговали краснокнижной рыбой
«А мне стесняться нечего»: блогерша в купальнике позабавила посетителей супермаркета
Бронирование почтовой ячейки стало доступным через приложение в Новосибирской области
«Дочка слабеет с каждым днем»: родители девочки с редким генетическим заболеванием подали в суд на Минздрав
Под Новосибирском пожарные залезли в окно к пенсионерке, чтобы выключить духовку
Стали известны подробности гибели новосибирца на Димитровском мосту
Еще 110 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 8,5 тысяч человек
Накрашенный парень в юбке показал чувственный танец посреди пустыни
В Новосибирской области от коронавируса умерли 5 человек: что о них известно
В Новосибирске с Димитровского моста упал человек: об этом сообщают очевидцы