Бронирование почтовой ячейки стало доступным через приложение в Новосибирской области

23 Июль 2020 2020-07-23T10:53:59+03:00

Услуга будет интересна как частным лицам, так и организациям с филиальной сетью

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Бронировать абонементные ячейки в Новосибирской области стало быстрее и проще – достаточно иметь под рукой мобильный телефон, чтобы без очереди в любом удобном отделении получать простые мелкие пакеты, печатные издания, извещения и письма.

Услуга будет интересна организациям, имеющим несколько офисов и желающим упростить получение отправлений. Теперь потоки корреспонденции можно объединить или же разделить входящую почту, арендовав несколько абонементных ящиков.

Индивидуальная ячейка для физических лиц – это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок. Также она обеспечивает сохранность корреспонденции и периодики в случае невозможности использования почтового ящика в многоквартирном доме.

- Резервируются ячейки с помощью мобильного приложения Почты России в разделе «Абонементный ящик». Там следует выбрать удобное отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек. Стоимость рассчитывается автоматически в зависимости от периода абонирования. Физические лица могут оплатить услугу сразу на сайте, а юридические – через банк по сформированному платежному бланку. Клиенту останется только распечатать заявление, подписать его и передать в выбранное почтовое отделение. Либо сообщить оператору в почтовом отделении номеру заявки. После подписания документа клиент получит ключ от ячейки, - рассказали в АО «Почта России».

Найти наиболее удобное почтовое отделение можно на сайте www.abox.pochta.ru и в мобильном приложении.