Под Новосибирском пожарные залезли в окно к пенсионерке, чтобы выключить духовку
Забывчивость старушки едва не стоила ей жизни. В Чановском районе пожилая женщина случайно включила духовой шкаф с пустыми сковородками у ушла отдыхать в другую комнату. На дым среагировал пожарный извещатель, установленный в квартире, но бабуля его не услышала.
— В четверг, 23 июля, в 10.38 по местному времени в единую диспетчерскую службу Чановского района поступил сигнал о сработке автономного пожарного извещателя с GSM-модулем в квартире на втором этаже двухэтажного дома в поселке Чаны, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — Данную информацию оперативно получили пожарно-спасательные подразделения МЧС России и немедленно выехали на место. В течение трех минут пожарные расчеты прибыли и установили, что в квартире проживает одинокая пенсионерка 1930 года рождения. Сотрудники пожарной охраны при помощи трехколенной лестницы через окно забрались в квартиру, эвакуировали женщину из задымленного помещения в подъезд, выключили электродухову, которая стала причиной задымления, и проветрили помещение. Сама хозяйка квартиры не пострадала.
Сначала пенсионерка напугалась неожиданному визиту через окно сотрудников МЧС, а когда осознала, что могла погибнуть, то от всей души поблагодарила спасателей за бдительность и оперативность.
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ИСТОЧНИК KP.RU