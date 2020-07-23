2020-07-23T09:51:48+03:00
Происшествия

Под Новосибирском пожарные залезли в окно к пенсионерке, чтобы выключить духовку

90-летняя глухая бабушка сначала онемела от страха, а потом поблагодарила МЧС за спасение жизни
Алена ЛЮБИМОВА
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Пожарные залезли в квартиру пенсионерки, чтобы выключить духовку.Пожарные залезли в квартиру пенсионерки, чтобы выключить духовку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Забывчивость старушки едва не стоила ей жизни. В Чановском районе пожилая женщина случайно включила духовой шкаф с пустыми сковородками у ушла отдыхать в другую комнату. На дым среагировал пожарный извещатель, установленный в квартире, но бабуля его не услышала.

— В четверг, 23 июля, в 10.38 по местному времени в единую диспетчерскую службу Чановского района поступил сигнал о сработке автономного пожарного извещателя с GSM-модулем в квартире на втором этаже двухэтажного дома в поселке Чаны, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — Данную информацию оперативно получили пожарно-спасательные подразделения МЧС России и немедленно выехали на место. В течение трех минут пожарные расчеты прибыли и установили, что в квартире проживает одинокая пенсионерка 1930 года рождения. Сотрудники пожарной охраны при помощи трехколенной лестницы через окно забрались в квартиру, эвакуировали женщину из задымленного помещения в подъезд, выключили электродухову, которая стала причиной задымления, и проветрили помещение. Сама хозяйка квартиры не пострадала.

Сначала пенсионерка напугалась неожиданному визиту через окно сотрудников МЧС, а когда осознала, что могла погибнуть, то от всей души поблагодарила спасателей за бдительность и оперативность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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