Виктор Толоконский стал советником новосибирского губернатора: сколько он будет получать

23 Июль 2020 2020-07-23T07:02:03+03:00

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции 22 июля рассказал о том, что у него появился новый советник — Виктор Толоконский. Он будет помогать на общественных началах.

— Новосибирская область — такая удивительная территория: редко где проживает такое количество губернаторов. К каждому человеку такого уровня надо относиться с уважением, потому что они внесли вклад в развитие области. Больше всего я опираюсь на Владимира Городецкого. Теперь есть возможность использовать опыт Толоконского. В первую очередь по экономическим вопросам, взаимодействию с научным сообществом, по инновационным проектам, — отметил глава региона.

Напомним, С 1996 по 2000 год Толоконский был мэром Новосибирска, затем он стал губернатором Новосибирской области и был на этом посту десять лет. После чего он стал полпредом президента России в Сибирском федеральном округе. С 2014 по 2017 год Толоконский был главой Красноярского края, после ухода с этой должности он стал советником мэра Новосибирска. Этот пост он занимал до июня 2018 года.

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