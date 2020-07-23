«Ростелеком» в Сибири обеспечил интернетом еще 368 социально значимых объектов

23 Июль 2020 2020-07-23T06:24:59+03:00

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За первое полугодие 2020 года «Ростелеком» в Сибири подключил к скоростному интернету еще 368 социально значимых объектов, среди которых - школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, подразделения МЧС, МВД и территориальные органы Росгвардии. Для этого федеральный провайдер проложил 785 километров волоконно-оптических линий связи в четырех сибирских регионах: в Томской области, в Республике Алтай, на территории Хакасии и Бурятии.

«Ростелеком» создает современную телекоммуникационную инфраструктуру по направлению «Информационная инфраструктура» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». Срок выполнения заключенных государственных контрактов - декабрь 2021 года. В результате высокоскоростной интернет получат 2 447 соцобъектов.

- В этом году проводить интернет в социально значимые объекты «Ростелекому»приходилось в новых условиях, которые связаны с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на сложности, работы выполнялись по графику, и нам удалось сделать значительную часть от запланированного. В частности, уже проложено более 80% линий связи, необходимых для доступа в сеть. Благодаря этому до конца 2020 года по программе «Цифровая экономика» интернет появится еще в 418 учреждениях, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Надежный интернет поможет жителям отдаленных населенных пунктов удобнее организовывать свою работу: проводить онлайн-обучение, пользоваться порталом государственных услуг, дистанционно записывать на прием к врачам и оперативно обмениваться информацией.