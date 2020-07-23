2020-07-23T04:26:03+03:00
Происшествия

Сибиряк заплатил полицейскому 20 тысяч рублей за то, чтобы тот вернул ему грузовик с украденным лесом

Мужчину арестовали и завели уголовное дело
Александра Сударь
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Под Новосибирском арестовали мужчину за взятку полицейскому.Под Новосибирском арестовали мужчину за взятку полицейскому.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Карасукском районном суде будут судить мужчину, который дал взятку полицейскому. Уголовное дело с обвинительным заключением уже туда направлено. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— Уголовное дело по статье «Дача взятки» возбуждено в отношении 32-летнего мужчины. По версии следствия, обвиняемый передал полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей для того, чтобы тот вернул ему грузовик «MAN», прицеп от него и пиломатериалы хвойных пород, изъятых при проведении проверки. Кроме того, взятка предназначалась для того, чтобы полицейский занизил объем пиломатериала, который изъяли. Так он хотел избежать ответственность за контрабанду стратегически важных ресурсов, — рассказали в ведомстве.

Как только мужчина переждал деньги полицейскому, его задержали. Карасукский районный суд решил, что на время следствия мужчина будет находиться под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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