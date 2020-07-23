Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 июля 2020 года: за последние сутки у 113 человек диагностировали коронавирус, а 91 пациент выписан из больниц. Их анализы показали отрицательный результат на коронавирус.
В регионе не осталось «чистых» районов: зараженные COVID-19 есть на всей территории области.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 849 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
По данным оперативного штаба в регионе выявлен 8 401 случай COVID-19, в том числе 504 ребенка, выздоровели 6 390 пациентов, к сожалению, скончались 179 человек.
Сейчас в реанимации находятся 79 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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