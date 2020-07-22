«Возьмите его на работу, так старается!»: гаишник-самозванец в Новосибирске позабавил соцсети
Житель Новосибирска решил «поработать» гаишником. Он встал на островок безопасности, взял жезл и пытался регулировать движение. При этом он стоял без формы ГАИ, а только в футболке и шортах.
Это позабавило проезжавших автомобилистов. Один из водителей снял шутника на телефон и отправил видео в группу «Инцидент Новосибирск».
— Возьмите парня в ГИБДД, смотрите, как он старается! — посмеялся автор видео.
Другие подписчики рассказали, что постоянно видят этого мужчину на перекрестке. Оказывается, он не только «играет в гаишника», но и иногда помогает выходить людям из автобуса.
— Этот парень вроде всегда в том месте что-то делает. То людей из автобуса подхватывает под руку, чтобы не упали, то теперь пока вот так. Вроде он немного болен, но безобидный.
— Да он там лет пять каждый день, как на работе.
— Он и на Костычева регулирует движение, у налоговой.
— Жезл где-то взял. Неужели продаются? — написали сибиряки в комментариях.
"ГИБДДшник" на "Телецентре" позабавил автомобилистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU