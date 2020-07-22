2020-07-22T18:48:31+03:00
Общество

«Возьмите его на работу, так старается!»: гаишник-самозванец в Новосибирске позабавил соцсети

Сибиряк пытался раздавать указания водителям на перекрестке
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчина решил сам побыть регулировщиком, хоть и без формы. Фото: стоп-кадрМужчина решил сам побыть регулировщиком, хоть и без формы. Фото: стоп-кадр
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Житель Новосибирска решил «поработать» гаишником. Он встал на островок безопасности, взял жезл и пытался регулировать движение. При этом он стоял без формы ГАИ, а только в футболке и шортах.

Это позабавило проезжавших автомобилистов. Один из водителей снял шутника на телефон и отправил видео в группу «Инцидент Новосибирск».

— Возьмите парня в ГИБДД, смотрите, как он старается! — посмеялся автор видео.

Другие подписчики рассказали, что постоянно видят этого мужчину на перекрестке. Оказывается, он не только «играет в гаишника», но и иногда помогает выходить людям из автобуса.

— Этот парень вроде всегда в том месте что-то делает. То людей из автобуса подхватывает под руку, чтобы не упали, то теперь пока вот так. Вроде он немного болен, но безобидный.

— Да он там лет пять каждый день, как на работе.

— Он и на Костычева регулирует движение, у налоговой.

— Жезл где-то взял. Неужели продаются? — написали сибиряки в комментариях.

"ГИБДДшник" на "Телецентре" позабавил автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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