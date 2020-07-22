Компенсация туристам за поездки в Новосибирскую область: сколько выплатят, как получить

Компенсация туристам за поездки в Новосибирскую область: рассказываем, как получить бонус Фото: Алена МАРТЫНОВА

Компенсация туристам за поездки в Новосибирскую область: правительство РФ выдаст кэшбеки всем путешествующим по российским регионам. На компенсацию расходов туристам по всей стране выделили 15 миллиардов рублей.

— Программа будет запущена уже в августе 2020 года. Ростуризм планирует субсидировать более 2 миллионов поездок, — сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Среди направлений, на которые распространяется компенсация, есть и Новосибирская область. Тур необходимо купить у туроператора или у отеля через платежную систему «МИР». Кэшбек на карту придет минимум через 5 минут, максимум через 5 дней после приобретения поездки.

Если стоимость поездки составит от 25 тысяч рублей, россияне получат кэшбек в 5 тысяч рублей. За тур от 50 тысяч возврат будет 10 тысяч рублей, от 75 тысяч — 15 тысяч рублей. При этом долгота поездки должна быть не меньше 5 дней.

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