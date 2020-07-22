2020-07-22T17:14:37+03:00
Общество

В подарок от «Комсомолки» - набор вкусных соусов

Замечательный презент ждет участников нашего летнего конкурса
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Подарок победителям - набор продукции от торговой марки «Лу-Ка».Подарок победителям - набор продукции от торговой марки «Лу-Ка».
Изменить размер текста:

Лето в самом разгаре, а это значит, что самое время начать делать домашние заготовки. Наверняка, у многих хозяек есть собственный рецепт солений, и он может помочь вам получить подарок от «Комсомолки» и торговой марки «Лу-Ка».

Условия участия в нашем конкурсе просты:

1. Покупайте ежедневные выпуски «Комсомольской правды» от 22, 24 28, 29 и 31июля и вырезайте пронумерованные купоны участника: вам нужно собрать все купоны с номерами от 1 до 5.

2. Напишите один из своих фирменных рецептов заготовок на зиму.

3. Отправьте рецепт вместе с пятью купонами до 5 августа на электронную почту tatyana.zarubina@phkp.ru или принесите в редакцию по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 64, 10 этаж.

Важный момент: подарок - набор продукции от торговой марки «Лу-Ка» - получат первые 30 участников, которые предоставят в редакцию собранные купоны и рецепт. Всю информацию можно уточнить по тел. (383) 289-91-10.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Виски торчат, сверху какие-то пакли»: сибирячке испортили волосы в салоне красоты
В подарок от «Комсомолки» - набор вкусных соусов
Устроили помойку из Каракана: отдыхающие сибиряки завалили мусором берега и бор
100, 15 и 12: города Новосибирской области получат миллионы на развитие транспорта и дорожной сети
«Фу, какая она страшная!»: под Новосибирском в квартиру сибирячки залетела летучая мышь
Андрей Травников: «Новосибирск получит 100 миллионов рублей в рамках проекта «Народный бюджет»
Эпичная погоня новосибирских гаишников за угонщиком «Жигулей» попала на видео
«Отчим за ним не смотрел»: на Обском море в Новосибирске утонул 8-летний мальчик
«Хвост трубой — бегом на фитнес»: показываем, как собак тренируют на единственной в Сибири водной дорожке
Об аварии известила сигнализация
«Защищать огороды от гусениц — не обязанность государства»: губернатор прокомментировал нашествие вредителей под Новосибирском
Режим ЧС из-за засухи в Новосибирской области: что это значит, сколько продлится
Отмена режима самоизоляции в Новосибирске: что теперь можно, как власти помогут сибирякам
«Мама в домик уносит, а они убегают»: сибирячка сняла трогательное видео прогулки кустарниковых собак с детенышами
Поиски новосибирца с именем дочки на руке завершены
В Новосибирске мотоциклист врезался в «Жигули»: момент столкновения попал на видео
13 024 рубля в месяц, чтобы переехать в жилой комплекс возле площади К. Маркса
В Бердске от коронавируса умер первый пациент
«Мама против их общения»: в Новосибирске школьница сбежала из дома вместе со своим парнем
Отменят ли День ВМФ 26 июля 2020 года в Новосибирске из-за коронавируса?
Еще 113 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 8,5 тысяч человек
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человек: что о них известно
Новосибирцы делят рекордный урожай грибов в лесу с медведями
Детские площадки на Киевской улице Новосибирска отремонтируют по гарантии
Суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть телеведущего Антона Лучанского
Под Новосибирском 11-летние мальчики угнали два автомобиля за один день
Сибиряк выловил рыб на 110 тысяч рублей: ему грозит два года тюрьмы
Стало известно, чье имя написано на руке таинственно исчезнувшего сибиряка
«Как тебе не стыдно, Костя»: в Новосибирске спящий медведь смутил посетителей зоопарка своей позой