В подарок от «Комсомолки» - набор вкусных соусов

22 Июль 2020 2020-07-22T17:14:37+03:00

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Лето в самом разгаре, а это значит, что самое время начать делать домашние заготовки. Наверняка, у многих хозяек есть собственный рецепт солений, и он может помочь вам получить подарок от «Комсомолки» и торговой марки «Лу-Ка».

Условия участия в нашем конкурсе просты:

1. Покупайте ежедневные выпуски «Комсомольской правды» от 22, 24 28, 29 и 31июля и вырезайте пронумерованные купоны участника: вам нужно собрать все купоны с номерами от 1 до 5.

2. Напишите один из своих фирменных рецептов заготовок на зиму.

3. Отправьте рецепт вместе с пятью купонами до 5 августа на электронную почту tatyana.zarubina@phkp.ru или принесите в редакцию по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 64, 10 этаж.

Важный момент: подарок - набор продукции от торговой марки «Лу-Ка» - получат первые 30 участников, которые предоставят в редакцию собранные купоны и рецепт. Всю информацию можно уточнить по тел. (383) 289-91-10.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU