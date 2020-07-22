2020-07-22T17:25:26+03:00
Общество

«Виски торчат, сверху какие-то пакли»: сибирячке испортили волосы в салоне красоты

Деньги за плохую стрижку ей не вернули
Раиса Азарова
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Сибирячка показала, во что превратили ее прическу. Фото: revizor.nskСибирячка показала, во что превратили ее прическу. Фото: revizor.nsk
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Жительница Новосибирска пожаловалась на неудачную стрижку, которую пришлось переделывать в другой парикмахерской.

— К моему великому сожалению, эта отвратительная стрижка переплюнула все неудачные, какие у меня были. Выстрижено до самого основания, виски торчат, сверху какие-то пакли. Жаль, что итог стрижки можно понять только после мытья головы дома. Мастер, который меня стриг, руководитель этого салона, судя по всему, он не ценит клиентов, — написала сибирячка в группе revizor.nsk.

Сибирячка потребовала, чтобы ей вернули деньги за испорченный внешний вид. Но от администрации ничего не добилась.

Юрист Инесса Рябинина рассказала, что можно сделать в такой ситуации.

— Если стрижка была выполнена неправильно, то, согласно закону «О защите прав потребителя», клиент имеет право на безвозмездное устранение недостатков выполненной работы. Все чеки при этом нужно сохранять. Далее пожаловаться в Роспотребнадзор в письменной форме и подать письменную претензию в салон красоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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