Устроили помойку из Каракана: отдыхающие сибиряки завалили мусором берега и бор
Затянувшийся режим карантина и теплая погода способствовали развитию внутреннего туризма. Сами новосибирцы и жители соседних регионов активно осваивают Караканский бор, побережье Обского водохранилища. Министерство природы Новосибирской области оказалась не готово к такому потоку людей. Между тем проблема со стихийными свалками после отдыхающих уже назрела.
- Сигналы о завалах мусора проступали из разных населённых пунктов Караканского бора. В частности из села Абрашино, где отдыхающие не только завалили мусором косу и выезды на трассу, но и устроили несколько ЧП. Дошло до того, что даже образцовый участок сосняка возле Быстровки оказался завален, а также спиленными под шумок обгоревшими деревьями, - сообщает в социальных сетях общественник Михаил Михайлов.
Отдыхающие часто не убирают за собой. Фото: представлено Михаилом МИХАЙЛОВЫМ.
Минприроды НСО накануне провело рейд по части Караканского бора, расположенной на территории Искитимкого и Ордынского районов Новосибирской области, а также на границах водоохранной зоны. Было принято решение разработать план мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов в целях ликвидации несанкционированных свалок.
Надолго ли хватит созданной чистоты? До конца лета жители и гости города еще ни раз успеют загадить эти места. Не все готовы убирать за собой после отдыха, а организованных контейнеров для этих целей нет даже в популярных кемпинговых местах вдоль водохранилища.
Отдыхающие сибиряки завалили мусором берега и Караканский бор.
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