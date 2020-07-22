Устроили помойку из Каракана: отдыхающие сибиряки завалили мусором берега и бор

22 Июль 2020 2020-07-22T17:26:34+03:00

К концу летнего сезона места для кемпинга и сбора грибов превратятся в большую свалку

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Затянувшийся режим карантина и теплая погода способствовали развитию внутреннего туризма. Сами новосибирцы и жители соседних регионов активно осваивают Караканский бор, побережье Обского водохранилища. Министерство природы Новосибирской области оказалась не готово к такому потоку людей. Между тем проблема со стихийными свалками после отдыхающих уже назрела.

- Сигналы о завалах мусора проступали из разных населённых пунктов Караканского бора. В частности из села Абрашино, где отдыхающие не только завалили мусором косу и выезды на трассу, но и устроили несколько ЧП. Дошло до того, что даже образцовый участок сосняка возле Быстровки оказался завален, а также спиленными под шумок обгоревшими деревьями, - сообщает в социальных сетях общественник Михаил Михайлов.

Отдыхающие часто не убирают за собой. Фото: представлено Михаилом МИХАЙЛОВЫМ.

Минприроды НСО накануне провело рейд по части Караканского бора, расположенной на территории Искитимкого и Ордынского районов Новосибирской области, а также на границах водоохранной зоны. Было принято решение разработать план мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов в целях ликвидации несанкционированных свалок.

Надолго ли хватит созданной чистоты? До конца лета жители и гости города еще ни раз успеют загадить эти места. Не все готовы убирать за собой после отдыха, а организованных контейнеров для этих целей нет даже в популярных кемпинговых местах вдоль водохранилища.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/792014" frameborder="0"></iframe> Отдыхающие сибиряки завалили мусором берега и Караканский бор.

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