100, 15 и 12: города Новосибирской области получат миллионы на развитие транспорта и дорожной сети
Участие в федеральном проекте позволило получить 300 миллионов рублей из бюджета страны и распределить их так, как считают сами жители. Во время голосования по вопросу поправок в Конституцию сибиряки параллельно в рамках проекта «Народный бюджет» выбирали направления - на что стоит потратить выделенные деньги. Распределение было утверждено на заседании правительства Новосибирской области.
Новосибирцы высказались за развитие общественного транспорта, и теперь 100 миллионов рублей будет потрачено как раз на эту сферу. Об общих итогах проекта рассказал губернатор Андрей Травников:
- Считаю, что опыт достаточно успешный, и мы будем стараться использовать его и в дальнейшем. И насколько позволят все наши бюджетные процедуры, хотелось бы это голосование применять и в дальнейшем, может быть в большем масштабе, по суммам.
Выделенные 300 миллионов распределили между населенными пунктами, исходя из численности населения. Так 15 миллионов рублей уйдет в Бердск на улучшение дорог, в Искитим – 12 миллионов на общественный транспорт. Суммы поменьше распределены между другими населенными пунктами. Город Обь проголосовал за сферу ЖКХ, а Кольцово за школьное образование. Наукоград уже планирует потратить полученный транш на закупку дополнительного оборудования для новой школы, которая откроется 1 сентября.
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