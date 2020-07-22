2020-07-22T15:58:09+03:00
Экономика

100, 15 и 12: города Новосибирской области получат миллионы на развитие транспорта и дорожной сети

Это стало возможным благодаря участию региона в проекте «Народный бюджет»
Екатерина ИВАНОВА
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Города Новосибирской области уже знают, на что потратят миллионы.Города Новосибирской области уже знают, на что потратят миллионы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Участие в федеральном проекте позволило получить 300 миллионов рублей из бюджета страны и распределить их так, как считают сами жители. Во время голосования по вопросу поправок в Конституцию сибиряки параллельно в рамках проекта «Народный бюджет» выбирали направления - на что стоит потратить выделенные деньги. Распределение было утверждено на заседании правительства Новосибирской области.

Новосибирцы высказались за развитие общественного транспорта, и теперь 100 миллионов рублей будет потрачено как раз на эту сферу. Об общих итогах проекта рассказал губернатор Андрей Травников:

- Считаю, что опыт достаточно успешный, и мы будем стараться использовать его и в дальнейшем. И насколько позволят все наши бюджетные процедуры, хотелось бы это голосование применять и в дальнейшем, может быть в большем масштабе, по суммам.

Выделенные 300 миллионов распределили между населенными пунктами, исходя из численности населения. Так 15 миллионов рублей уйдет в Бердск на улучшение дорог, в Искитим – 12 миллионов на общественный транспорт. Суммы поменьше распределены между другими населенными пунктами. Город Обь проголосовал за сферу ЖКХ, а Кольцово за школьное образование. Наукоград уже планирует потратить полученный транш на закупку дополнительного оборудования для новой школы, которая откроется 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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